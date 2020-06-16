NATO çalkalanıyor

ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığının Atlantik’in her iki yakasını daha güvenli kıldığına dikkat çeken Stoltenberg, Washington’un asker çekme kararının kamuoyuna yansıması üzerine Trump’ı arayarak konuyu görüştüğünü açıkladı. “Benim kendisine mesajım, ABD’nin mevcudiyetinin Avrupa için olduğu kadar Kuzey Amerika ve ABD için de iyi olduğu yönündeydi” diyen Stoltenberg, Trump’ın bu kararının nasıl ve ne zaman uygulanacağına dair “kesinleşmiş bir kararın” olmadığını, konunun savunma bakanları toplantısında da ele alınacağını söyledi.

ABD’nin Almanya’dan asker çekme kararı, Türkiye ile Yunanistan ve Fransa arasında tırmanan tansiyon, NATO ittifakı içerisinde gerilimi artırdı. Gözler Çarşamba günü başlayacak ve iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları toplantısına çevrildi.

Stoltenberg, ABD’nin Almanya’daki askeri varlığının iki ülke arasındaki ikili anlaşmaya dayandığına dikkat çekmekle birlikte, “Ama gayet tabii ki bu tüm ittifakı ilgilendiren bir konu” dedi.

ABD’nin son yıllarda Avrupa’daki askeri varlığını güçlendirdiğine, Avrupalı müttefiklerin de savunma harcamalarını artırdığına işaret eden NATO Genel Sekreteri, “Benim için önemli olan caydırıcılığımızı ve savunmamızı koruyabilmemiz, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki güçlü bağı muhafaza edebilmemizdir” diye konuştu.

ABD’li büyükelçi zor anlar yaşadı

Trump’ın Almanya’daki askeri varlığını azaltma kararı, NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison’ın bugün telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde de en çok sorulan soru oldu.

“Almanya güçlü bir ortak, askerlerimiz Almanya’da bulunmaktan memnun” diyen Hutchison şöyle devam etti:

"Biz dün Başkan Trump’ın Almanya’daki asker sayısının azaltılacağını söylediğini biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla ordudan Avrupa’daki askeri varlığımızı değerlendirmesini ve bu askeri varlığın nerede caydırıcılık ve savunma bakımından tüm Avrupa için etkili olabileceğine bakılmasını istedi. Bilgimiz bu kadar. Kanımca büyük resme ve ABD’nin Avrupa’nın güvenliğine desteğine bakmamız gerekiyor. Bu destek azalmadı aksine arttı… ABD’nin Avrupa’nın güvenliğine sunduğu desteğin azalacağını düşünmüyorum. Desteğimiz hiç olmadığı kadar güçlü.”