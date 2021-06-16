HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NATO çekilmeye başlamıştı! Afganistan 24 saatte kan gölüne döndü

NATO çekilmeye başlamıştı! Afganistan 24 saatte kan gölüne döndü

16.06.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da mayıs başından beri NATO ve diğer yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı. Son 24 saatte Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Çatışmalarda 119 militanın öldürüldüğü, 84 militanın yaralandığı belirtildi.

NATO çekilmeye başlamıştı! Afganistan 24 saatte kan gölüne döndü

Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin Badgis, Logar, Faryab, Tahar, Daykundi, Kandahar, Kunduz, Nangarhar, Herat, Helmand, Farah, Baglan, Uruzgan ve Badahşan vilayetlerinin 15 ayrı bölgesinde Taliban militanlarıyla çatışma yaşandığını açıkladı.

119 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ, 84 MİLİTAN YARALANDI

Çatışmalarda 119 militanın öldürüldüğü, 84 militanın yaralandığı, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saat içerisinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 30'dan fazla güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan da saldırılar devam ediyor.

Afganistan'daki Kabil Havalimanı neden önemli, Türkiye'nin önerisi ne anlama geliyor?Afganistan'daki Kabil Havalimanı neden önemli, Türkiye'nin önerisi ne anlama geliyor?

YABANCI GÜÇLERİN ÇEKİLMEYE BAŞLAMASIYLA ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Afganistan'da mayıs başından beri NATO ve diğer yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Öte yandan Taliban militanları, son 2 ay içerisinde 15 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

BM verilerine göre, Taliban ülke topraklarının yüzde 50 ila 70’ini kontrolünde tutuyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Rusya’dan önemli aşı kararı! Ceza kesilecekRusya’dan önemli aşı kararı! Ceza kesilecek
Anahtar Kelimeler:
NATO Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Defne Samyeli’den çok konuşulacak bikinili pozlar

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.