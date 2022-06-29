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NATO'da kritik zirve sonrası ortak bildiri! Dikkat çeken 'İsveç ve Finlandiya' kararı

29.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi NATO Zirvesi'nde düzenlenen kritik toplantının ardından liderler ortak bildiri yayımladı. Bildiride İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin bir karar alındığına da yer verildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kararı "tarihi" olarak nitelendirdi.

NATO'da kritik zirve sonrası ortak bildiri! Dikkat çeken 'İsveç ve Finlandiya' kararı

İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO Zirvesi'nden önemli bir bildiri yayımlandı. İttifak ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.

Bildiride yer alan maddelerden öne çıkan noktalar şu şekilde:

  • Müttefikler olarak yeni stratejik konsepti belirledik.
  • En büyük tehdit Rusya. Rusya derhal savaşa son vermeli ve Ukrayna'dan çekilmeli. Ukrayna'ya desteğimiz sürecek.
  • İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya davet etme kararı aldık.
  • Savunma ve caydırıcılığımızı artıracağız.

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"TARİHİ BİR KARAR ALDIK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bildirinin ardından yaptığı açıklamada yeni konseptte Rusya tehdidine dikkat çekildiğini ifade etti ve "Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg Finlandiya ve İsveç'in ittifaka davet edilmesi kararına ilişkin ise "Bugün tarihi bir karar aldık" dedi.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Stoltenberg ayrıca dün Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasında gerçekleşen 4'lü zirve sonrası imzalanan anlaşma için "İyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
NATO
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