NATO da Navalny’nin Zehirlendiği Görüşünde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’ye zehirlenerek suikast girişimi yapıldığı görüşünde olduklarını söyledi. Moskova’ya uluslararası soruşturma kapsamında sorulara yanıt verme çağrısında bulundu.
Rusya’da Kremlin’e yönelik eleştirileriyle bilinen ve yolsuzluk vakalarının üzerine giden muhalif siyasetçi Navalny, 20 Ağustos’ta Moskova uçağında rahatsızlanmış ve Sibirya’nın Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Navalny, bir hafta önce tedavi için gönderildiği Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir hastanede komada.
Alman yetkililer yapılan testlerin Navalny’nin Noviçok sınıfı kimyasal bir sinir gazıyla zehirlendiğini gösterdiğini açıklamıştı. İngiliz yetkililer, 2018 yılında İngiltere’de eski Rus ajanı Sergei Skripal’in zehirlenmesi olayında da Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok sinir gazının kullanıldığını belirlemişti.
Almanya’nın müttefikleri bilgilendirdiği NATO büyükelçileri toplantısının ardından konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Navalny’nin Noviçok sınıfı askeri düzeyde bir sinir gazıyla zehirlendiği konusunda şüpheye meydan vermeyecek şekilde kanıt var. Böyle bir silahın kullanılması korkunç” dedi.
Stoltenberg, “Kimyasal bir silahın kullanılması insan hayatına saygı gösterilmediğinin bir göstergesi ve uluslararası kuralların kabul edilemez bir ihlalidir. NATO müttefikleri Rusya’nın cevap vermesi gereken çok ciddi sorular olduğu konusunda hemfikir” dedi.
NATO Genel Sekreteri, Moskova’nın uluslararası ve tarafsız soruşturma kapsamında uluslararası kimyasal silah örgütüyle işbirliği yapması gerektiğini ve Noviçok programıyla ilgili bilgi vermesi gerektiğini söyledi.
2018 yılında İngiltere’nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal’in zehirlendiği olayın ardından, NATO Rusya’nın NATO temsilciliğinde görevli yedi personelin akreditasyonunu iptal etmiş, üç kişinin de başvurusunu reddetmişti. Son yaşanan olayın ardından Rusya’ya yönelik böyle bir adım henüz açıklanmadı.
Ruslar soruşturmaya yanaşmıyor
Rus yetkililer ise Navalny’nin rahatsızlığına neyin yol açtığının soruşturulması konusunda isteksiz. Ruslar, konuyla ilgili bir soruşturma açılması için yeterli gerekçe olmadığını savunuyor.
Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, ön incelemenin devam ettiğini ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i eleştiren muhalif siyasetçinin rahatsızlandığı olayda bir suç unsuru görmediğini belirtti.
Putin’in sözcüsü de Kremlin’in Navalny’nin zehirlenme olayında parmağı olduğu iddialarını yalanladı, Almanya’nın Moskova’ya Navalny’nin durumuyla ilgili bir kanıt sunmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı: “Saklayacak bir şeyimiz yok”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü yaptığı açıklamada “Saklayacak bir şeyimiz yok” diyerek Almanya’dan bilgi alma taleplerine karşılık verilmediğini belirtti. Rus bakan, Navalny’nin durumuna ilişkin bilgi verilmemesinin delil eksikliğine işaret edebileceğini söyledi.
Lavrov, “Batılı ortaklarımız öyle bir tonda kibirli taleplerde bulunuyorlar ki bu bize ortaya acıma duygusundan başka koyacak bir şeyleri olmadığını gösteriyor” şeklinde konuştu.
Berlin savcısının ofisinden Cuma günü yapılan açıklamada da, Berlin’de yetkililerin Rus güvenlik güçlerinden gelen bilgi talebini inceledikleri ve bu konuda kararın gerekirse Alman federal yetkilileriyle istişare edilerek verileceği belirtildi.