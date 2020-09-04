NATO da Navalny’nin Zehirlendiği Görüşünde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’ye zehirlenerek suikast girişimi yapıldığı görüşünde olduklarını söyledi. Moskova’ya uluslararası soruşturma kapsamında sorulara yanıt verme çağrısında bulundu.

Rusya’da Kremlin’e yönelik eleştirileriyle bilinen ve yolsuzluk vakalarının üzerine giden muhalif siyasetçi Navalny, 20 Ağustos’ta Moskova uçağında rahatsızlanmış ve Sibirya’nın Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Navalny, bir hafta önce tedavi için gönderildiği Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir hastanede komada.

Alman yetkililer yapılan testlerin Navalny’nin Noviçok sınıfı kimyasal bir sinir gazıyla zehirlendiğini gösterdiğini açıklamıştı. İngiliz yetkililer, 2018 yılında İngiltere’de eski Rus ajanı Sergei Skripal’in zehirlenmesi olayında da Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok sinir gazının kullanıldığını belirlemişti.

Almanya’nın müttefikleri bilgilendirdiği NATO büyükelçileri toplantısının ardından konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Navalny’nin Noviçok sınıfı askeri düzeyde bir sinir gazıyla zehirlendiği konusunda şüpheye meydan vermeyecek şekilde kanıt var. Böyle bir silahın kullanılması korkunç” dedi.