NATO’da Türkiye raporu: Sorunları açıklayacaklar

Bu yılın ortalarında Türkiye ile gerilim yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” sözleri sonrasında kritik bir rapor hazırlandığı ortaya çıktı.

NATO üyesi ülkelere ve liderlere gelecek yıl sunulacak ve NATO’nun reformları gözden geçirmesinin tavsiye edildiği raporda Türkiye ve Macaristan gibi ülkeler için de ayrı bir bölüm olacağı kaydedildi.

Raporda NATO’nun sadece Rusya’ya karşı bir savunma stratejisi geliştirmemesi gerektiği aksine gelecekte yaşanabilecek salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve terörizm gibi konuların yanı sıra Çin’e de odaklanılması gerektiğine değinilecek.

NATO Dışişleri Bakanları’na sunulan 67 sayfalık raporda, NATO’nun dünya düzeni için daha geniş bir rol üstlenmesi gerektiği belirtilirken, “NATO, stratejik ortamın taleplerini en iyi şekilde değerlendirmeli” yorumu yapıldı.

Belgede, “Soğuk Savaşı döneminde NATO tek bir büyük tehditle karşılaşırken bugün iki sistematik düşman var ve bunların yanı sıra terörizm ve Güney’de (Çin ve Rusya) istikrarsızlık bulunuyor” ifadesi kullanıldı.