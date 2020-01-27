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NATO Daimi Deniz Görev Grubu Doğu Akdeniz’de ’Geçiş Eğitimi’ni tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de bulunan TCG ORUÇREİS fırkateyni ve İtalyan ITS CARABINIERE fırkateyni ile Akdeniz Kalkanı Harekâtına iştirak eden TCG BURGAZADA Korveti ve TCG MIZRAK hücumbotu arasında Doğu Akdeniz’de "Geçiş Eğitimleri" icra edildi.Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de (SNMG-2) bulunan TCG ORUÇREİS fırkateyni ve İtalyan ITS CARABINIERE fırkateyni ile Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG BURGAZADA Korveti ve TCG MIZRAK hücumbotu arasında 26 Ocak 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de “Geçiş Eğitimleri” icra edildiğini bildirdi.Ayrıca açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’nin (SNMG-2), 26 Ocak - 07 Şubat 2020 tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de denizde durumsal farkındalık eğitimleri icra edeceği belirtildi.Türkiye’nin, 29 NATO üyesi içerisinde NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri-2’ye (SNMCMG-2) en fazla katkı veren ikinci devlet konumunda olduğu aktarılan açıklamada, NATO’nun Akdeniz’de icra ettiği Deniz Muhafızı Harekâtına en fazla katkı sağlayan devlet konumunda olan Türkiye’nin, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de müttefik ülkelerin donanmalarına Aksaz ve Mersin Limanları başta olmak üzere liman kolaylığı desteği sağladığı kaydedildi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu Doğu Akdeniz’de ’Geçiş Eğitimi’ni tamamladı

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de bulunan TCG ORUÇREİS fırkateyni ve İtalyan ITS CARABINIERE fırkateyni ile Akdeniz Kalkanı Harekâtına iştirak eden TCG BURGAZADA Korveti ve TCG MIZRAK hücumbotu arasında Doğu Akdeniz’de "Geçiş Eğitimleri" icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de (SNMG-2) bulunan TCG ORUÇREİS fırkateyni ve İtalyan ITS CARABINIERE fırkateyni ile Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG BURGAZADA Korveti ve TCG MIZRAK hücumbotu arasında 26 Ocak 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de “Geçiş Eğitimleri” icra edildiğini bildirdi.
Ayrıca açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’nin (SNMG-2), 26 Ocak - 07 Şubat 2020 tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de denizde durumsal farkındalık eğitimleri icra edeceği belirtildi.
Türkiye’nin, 29 NATO üyesi içerisinde NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri-2’ye (SNMCMG-2) en fazla katkı veren ikinci devlet konumunda olduğu aktarılan açıklamada, NATO’nun Akdeniz’de icra ettiği Deniz Muhafızı Harekâtına en fazla katkı sağlayan devlet konumunda olan Türkiye’nin, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de müttefik ülkelerin donanmalarına Aksaz ve Mersin Limanları başta olmak üzere liman kolaylığı desteği sağladığı kaydedildi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu Doğu Akdeniz’de ’Geçiş Eğitimi’ni tamamladı

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