NATO'dan AB'ye Türkiye için 'olumlu yaklaşım' tavsiyesi

Stoltenberg, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Doğu Akdeniz ve Türkiye konusunda "Yaptırımların AB'nin bir NATO ülkesiyle sorunlarını ele almada doğru bir yol olduğunu düşünüyor musunuz? Yaptırımlar AB ile NATO arasındaki iş birliğini daha karmaşık hale getirebilir mi?" sorusunu yanıtladı.

Doğu Akdeniz'deki durumu "zor" şeklinde tanımlayan ve müttefiklerin endişelerini dile getirdiklerini aktaran Stoltenberg, konunun geçen hafta NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da konuşulduğunu hatırlattı.

Stoltenberg, NATO'nun müttefikler arasında farklılıklar olduğunda konuşmak için bir platform görevi gördüğünü yineleyerek şunları söyledi:

"Hepimizin, farklılıkları ele alırken olumlu yaklaşım ve yollara bakmamız gerekiyor. Bunun için NATO'da Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usulleri mekanizmasını kurduk. Burada amaç, Doğu Akdeniz'de artan askeri mevcudiyet olduğundan iki müttefik arasındaki istenmeyen olaylar ve kazaları önlemek. Türkiye ile Yunanistan'ın bu mekanizmaya katılmasından ve bazı tatbikatları iptal etmelerinden memnuniyet duyuyorum. Bu mekanizmayı güçlendirmeye ve genişletmeye çalışıyorum. Çünkü iki müttefik arasındaki olaylar ve kazaları engellememiz lazım."