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NATO'dan Afganistan açıklaması: Doğru zaman gelmeden ayrılmayacağız

15.02.2021 20:21 | Son Güncelleme:
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NATO'dan Afganistan açıklaması: Doğru zaman gelmeden ayrılmayacağız

NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg, “Hiçbir müttefik Afganistan’da gereğinden fazla kalmak istemese de doğru zaman gelmeden oradan ayrılmayacağız” dedi.

NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg, 17-18 Şubat’taki NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, NATO’nun bu yıl gerçekleşecek olan zirvesinin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, bu yıl yapılacak NATO zirvesinin transatlantik ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını belirterek, “Buluştuğumuzda liderlere transatlantik güvenlik ve savunma için iddialı bir gündem sunmak istiyorum. Bu yüzden çarşamba günü zirve hazırlıklarına başlamak için bakanlara bir dizi teklif sunacağım" dedi.

FON ARTIRMA ÖNERİSİ

Stoltenberg, ilk olarak NATO’nun caydırıcılık ve savunma faaliyetlerini sağladığı fonları artırmayı önereceğini ifade ederek, "Bu, ittifakımızın doğu kesimindeki savaş gruplarımızdaki müttefik konuşlandırmalarını, hava polisliğini, deniz tatbikatlarını destekleyecek ve daha adil yük paylaşımına katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, NATO’nun teknolojik üstünlüğünü korumak için NATO savunma yenilik girişimi önereceğini dile getirerek, “Savunma yeniliği konusunda transatlantik işbirliğini artırmak için NATO savunma yenilik girişimi önereceğim" dedi.

ÇİN VE RUSYA VURGUSU

Çin ve Rusya’nın kurallara dayalı uluslararası düzene karşı otoriter bir baskının ön saflarında yer aldığını belirten Stoltenberg, "Küresel zorluklarla başa çıkmak için daha küresel bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor. Değerlerimizi desteklemek ve çıkarlarımızı korumak için benzer düşünen ortaklarla siyasi diyaloğumuzu ve pratik işbirliğimizi geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliğinin yol açabileceği güvenlik sorunlarının da ele alınması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "NATO’nun askeri sektörden kaynaklanan emisyonları azaltmada altın standardı belirlemesini ve net sıfır karbon emisyonu hedefine katkıda bulunmasını önereceğim. İklim değişikliğinin askerlerimizi ve konuşlandırmalarımızı nasıl etkileyebileceğine dair yıllık bir değerlendirme yapılmasını talep edeceğim" dedi.

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"STRATEJİK KAVRAM"

Stoltenberg, müttefikler arasında asgari bir ortak direnç standardı sağlamak için daha net ve daha ölçülebilir ulusal direnç hedefleri önereceğini açıkladı. Stoltenberg, değişen stratejik ortamı birlikte ele almak, ortak değerlere yeniden bağlanmak ve transatlantik bağı güçlendirmek için NATO’nun "stratejik" kavramının güncellenmesini tavsiye edeceğini aktardı.

“NATO, Afganistan’daki barış sürecini güçlü bir şekilde desteklemektedir”
NATO’nun perşembe günü Afganistan ve Irak’taki misyonlarına geri döneceğini belirten Stoltenberg, "NATO, Afganistan’daki barış sürecini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bu kalıcı bir siyasi çözüm için en iyi şanstır. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek için tüm taraflar ilerlemeyi hızlandırmalıdır" ifadelerini kullandı.

NATO’nun barış sürecinin önemli bir parçası olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Barış görüşmeleri hala hassas. Sivillere yönelik Taliban saldırıları dahil olmak üzere şiddet seviyesi kabul edilemez derecede yüksek" dedi.

"DOĞRU ZAMAN GELMEDEN ORADAN AYRILMAYACAĞIZ"

Stoltenberg, "Taliban şiddeti azaltmalı, iyi niyetle müzakere etmeli ve uluslararası terörist gruplarla işbirliğini durdurma taahhütlerini yerine getirmelidir. Hedefimiz açık, Afganistan bir daha asla teröristlerin vatanımıza saldırması için bir sığınak olarak kullanılmamalıdır. Varlığımız koşullara dayalıdır. Hiçbir müttefik Afganistan’da gereğinden fazla kalmak istemese de doğru zaman gelmeden oradan ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'IN GERİ DÖNMEMESİNİ SAĞLAYABİLİRİZ"

NATO’nun Irak’taki misyonunun uluslararası terörizmle mücadeleye önemli bir katkısı olduğunu belirten Stoltenberg, "Bakanların ülke çapında güvenlik kurumlarında müttefik personelin daha fazla eğitilmesiyle genişletilmiş bir misyon başlatmayı kabul etmesini bekliyorum. Bu, Irak hükümetinin taleplerini ve Küresel Koalisyon ile yakın koordinasyonu ile uyumludur. Böylece birlikte DEAŞ’ın geri dönmemesini sağlayabiliriz" dedi.

"24 MÜTTEFİKİN YATIRIMLARININ EN AZ YÜZDE 20'SİNİ EKİPMANA HARCAMASI BEKLENİYOR"

2021 yılının art arda artan savunma harcamalarının 7’inci yılı olacağını dile getiren Stoltenberg, "2014’ten bu yana Avrupalı müttefikler ve Kanada ekstra 190 milyar dolar katkıda bulundu. 9 müttefikin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2’sini savunmaya harcaması bekleniyor. 24 müttefikin yatırımlarının en az yüzde 20’sini ekipmana harcaması bekleniyor" dedi. (AA)

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