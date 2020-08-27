HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 11:33 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deki krizin ittifak içinde dayanışma ruhuyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Stoltenberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gerginlikten herkesin endişe duyduğunu belirtti.

Almanya’nın tansiyonu düşürme çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, "Bu kriz ittifak içinde dayanışma ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmelidir. Diyalog ve gerilimin düşürülmesi herkesin çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel ise iki NATO ülkesi arasında geçtiği için Akdeniz’in doğusundaki gerilimden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Merkel, Almanya’nın (Doğu Akdeniz'de) tansiyonun düşmesi için çaba sarf ettiğini anımsatarak, bu konuda izlenecek doğru yolu ve imkanları ele alacaklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arabanın camından sarkan şey... Arabanın camından sarkan şey...
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüAzerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı!AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Adana'daki otobüste taciz ve hırsızlık iddiası! Gözaltına alındı
Adana'daki otobüste taciz ve hırsızlık iddiası! Gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti
Altın avcıları Sudan'ın 2 bin yıllık tarihini yok etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
ABD'li Başsavcı: Jacob Blake'in otomobilinde bıçak bulundu
ABD'li Başsavcı: Jacob Blake'in otomobilinde bıçak bulundu
Rus-ABD askeri araçları Suriye'de açık arazide çarpıştı
Rus-ABD askeri araçları Suriye'de açık arazide çarpıştı
Japonya'dan uzaydaki tehditlere karşı ABD ile iş birliği vurgusu
Japonya'dan uzaydaki tehditlere karşı ABD ile iş birliği vurgusu
Çocuklar koronayı daha mı çok bulaştırıyor?
Çocuklar koronayı daha mı çok bulaştırıyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.