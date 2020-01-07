HABER
  4. NATO'dan Irak kararı! Yerleri değiştirildi

NATO'dan Irak kararı! Yerleri değiştirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 19:26 | Son Güncelleme

NATO, eğitim misyonu kapsamında Irak'ta bulunan askeri personelinin bir kısmının yerini geçici olarak değiştirdiğini duyurdu.

NATO'dan Irak kararı! Yerleri değiştirildi

NATO yetkilisi yaptığı açıklamada, personelin güvenliğinin büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu nedenle İttifakın
Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini bir süreliğine askıya aldığını anımsatan NATO yetkilisi, personelin güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alındığını vurguladı.

"PERSONELİMİZİN YERİNİ GEÇİCİ OLARAK DEĞİŞTİRİYORUZ"

NATO yetkilisi, "Askeri personelimizin bir kısmının yerini hem Irak içinde hem de dışında olmak üzere geçici olarak değiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Güvenlik durumu düzeldiğinde NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunu tekrar başlatmaya hazır olduğunu belirten NATO yetkilisi, İttifakın uluslararası terörle mücadele konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

NATO yetkilisi, personelin güvenliğini sağlamak için daha fazla operasyonel bilgi veremeyeceğini belirtti.

500 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

2018'de Irak hükümetinin talebi üzerine başkent Bağdat'ta kurulan NATO'nun Irak eğitim misyonunda farklı müttefiklerden yaklaşık 500 personel görev yapıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta tekrar faaliyet göstermesini engellemeyi amaçlayan misyona, 29 NATO üyesinin yanı sıra ortak ülkeler Avustralya, İsveç ve Finlandiya katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Hollywood yıldızı çift ve çocukları, Efes Antik Kenti'ni gezdiHollywood yıldızı çift ve çocukları, Efes Antik Kenti'ni gezdi
Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklamaPutin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri ırak NATO personel

En Çok Okunan Haberler

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Avustralya'daki yangınlarda 10 milyon hektar kül oldu!

Avustralya'daki yangınlarda 10 milyon hektar kül oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Dünyayı sarsan saldırının ardından İngiltere'den çağrı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Irak Başbakanı açıkladı: ABD ordusu çekiliyor

Irak Başbakanı açıkladı: ABD ordusu çekiliyor

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kasım Süleymani açıklaması

ABD'den flaş Kasım Süleymani açıklaması

Ortadoğu'daki ABD üslerinde 'saldırı' alarmı!

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

Avusturya’da yeni hükümet göreve başladı

Avusturya’da yeni hükümet göreve başladı

Putin, Esad'la Suriye'de görüştü!

Putin, Esad'la Suriye'de görüştü!

Uber ve Hyundai'den 'hava taksisi' işbirliği

Uber ve Hyundai'den 'hava taksisi' işbirliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.