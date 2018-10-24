NATO'dan nükleer tehdit açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, önceki gün Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekileceğini açıklamasının ardından, NATO'dan ABD'yi destekleyen açıklama geldi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Trump'ın sözlerini destekleyerek "Bütün müttefikler ABD'nin anlaşmaya uyduğu konusunda hemfikir. Sorun, Rusların davranışı" dedi.

Cumartesi günü açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini duyurmuştu. "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya ise anlaşmayı ihlal etmediğini ve ABD'nin anlaşmayı bozması durumunda karşılık vermek zorunda olduğunu savunuyor.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

