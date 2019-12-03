NATO'dan önemli Türkiye açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "NATO'daki dostlarımız YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse, atılacak her türlü adımın karşısında oluruz" diyerek Londra Zirvesi'ne giderken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu sorunun çözüleceğini garanti edemeyeceğini duyurdu.

Türkiye'nin Suriye’ye yönelik planlarının NATO tarafından desteklenmemesi durumunda ittifakın Polonya ve Baltık ülkelerine yönelik savunma planlarını bloke edeceği ortaya çıkarken, Stoltenberg Londra Zirvesi bittiğinde bu meselenin çözülmüş olup olmayacağı sorusuyla karşılaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'la kahvaltının ardından gazetecilere konuşan NATO Genel Sekreteri, şu karşılığı verdi:

"Böyle bir vaatte bulunmayacağım, tüm söyleyebileceğim, konu üzerinde çalıştığımız. Ama bu demek değildir ki, NATO'nun Baltık ülkelerini savunmak için planı olmasın."

