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NATO’dan Rusya’ya çağrı: Anlaşmaya dön

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2020 20:32 | Son Güncelleme

NATO üyesi ülkelerin büyükelçilerinin Açık Gökyüzü Anlaşması’nı görüşmek üzere acil olarak düzenlediği toplantı sona erdi. NATO’dan Rusya’ya “Anlaşmaya dön’’ çağrısı yapıldı.

NATO’dan Rusya’ya çağrı: Anlaşmaya dön

NATO’nun Brüksel Karargahında üye ülkelerin büyükelçileri ile acil olarak gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’ya Açık Gökyüzü Anlaşması’ndan doğan yükümlülüklerine uyma çağrısı yaparak, ‘’Anlaşmaya dön’’ ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, ‘’NATO müttefikleri bugün Açık Gökyüzü Anlaşması’nı görüşmek üzere bir araya geldi. Etkili uluslararası silah kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesine sıkı sıkıya bağlıyız. Hepimiz Açık Gökyüzü Antlaşması’na taraf olan tüm devletlerin taahhütlerini ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri gerektiğine katılıyoruz. Tüm NATO müttefikleri anlaşmanın tüm hükümlerine tam olarak uymaktadır. Rusya, uzun yıllar boyunca Kaliningrad üzerindeki uçuş sınırlamaları ve Rusya ile Gürcistan sınırına yakın uçuşları kısıtlama da dahil olmak üzere anlaşma ile tutarsız uçuş kısıtlamaları getirmiştir.

Rusya’nın Açık Gökyüzü Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinin seçici olarak uygulanması, bu önemli anlaşmanın Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik ve istikrara katkısını azaltmıştır. Müttefikler Rusya’yı 2014’te Galler Zirvesi’nden bu yana anlaşmaya tam uyuma geri dönmeye çağırdı, 2016’da Varşova Zirvesi’nde ve 2018’de Brüksel Zirvesi’nde bu çağrıyı tekrarladı. ABD, Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini ilan etti ve şimdi anlaşma hükümlerine uygun olarak 6 ay içinde anlaşmadan çekilme niyetini açıkladı. ABD, bununla birlikte Rusya’nın anlaşmaya tam olarak uyması halinde geri çekilmeyi yeniden değerlendirebileceğini açıkladı. Rusya’nın mevzuata dönmesi anlaşmanın faydalarını korumanın en iyi yoludur’’ ifadelerini kullandı.

"RUSYA İLE AÇIK BİR DİYALOĞA HAZIRIZ"

Konuşmasının sonunda NATO olarak Rusya ile açık bir diyaloğa hazır olduğunu belirten Stoltenberg, ‘’NATO Müttefikleri, hakim güvenlik ortamını dikkate alarak Avrupa-Atlantik güvenliğinin kilit bir unsuru olarak silah kontrolünü, silahsızlanmayı ve silahların yayılmasını önlemeyi desteklemeye ve daha da güçlendirmeye devam edecekler. Müttefikler ayrıca NATO-Rusya Konseyi’nde risklerin azaltılması ve şeffaflık konusunda diyaloğa açıktır. Rusya’nın eylemleri bunu mümkün kıldığında Rusya ile yapıcı bir ilişki kurmaya devam edeceğiz” dedi.

(İHA)

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