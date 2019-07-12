NATO’dan S-400 açıklaması

ABD TV kanallarından CNN’e konuşan NATO yetkilisinin, “Hangi askeri teçhizatı aldıklarına karar vermek müttefiklere kalmış. Ancak, Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının olası sonuçları konusunda endişeliyiz” dediği belirtildi.

NATO yetkilisi, ittifakın Türkiye'nin bu kararından ötürü 'endişeli' olduğunu ve söz konusu silahların müttefik sistemlerle uyumsuz olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının yaratacağı potansiyel sonuçlardan ötürü endişeliyiz. NATO’nun görev ve operasyonlarının yerine getirilmesi hususunda temel nokta, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğidir."

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu sistemin ilk parçalarının Türkiye'ye ulaştığını ve sevkiyatın süreceğini açıklamıştı.

Teslimat, Türkiye'nin bir Rus savunma sistemi almaya karar vermiş olması nedeniyle aylarca süren tartışmaları izliyor. ABD'nin açık yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye, Rus yapımı bu sistemi almaktan geri adım atmadı.

KAYNAK: DHA

