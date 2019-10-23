NATO'dan Türkiye açıklaması

Stoltenberg NATO savunma bakanlarının NATO genel merkezinde Suriye konusunu ele alacakları görüşmelerden bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Siyasi bir çözüme doğru ilerlemenin mümkün olduğunu gördük. İlk şart... çatışmayı durdurmak" dedi.

Stoltenberg "O zaman ilerlemeliyiz, buradan hareketle Suriye'de gerçek, müzakere edilen siyasi çözüm bulabiliriz" dedi ve Soçi'deki Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma sonucunun ne olacağından bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

