HABER

NATO'dan Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2019 13:39 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine kuzeydoğu Suriye'de ara verdiği ateşkesin Suriye'de siyasi bir çözümü için temel teşkil ettiğini belirtti ancak Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama yapmadı.

NATO'dan Türkiye açıklaması

Stoltenberg NATO savunma bakanlarının NATO genel merkezinde Suriye konusunu ele alacakları görüşmelerden bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Siyasi bir çözüme doğru ilerlemenin mümkün olduğunu gördük. İlk şart... çatışmayı durdurmak" dedi.

Stoltenberg "O zaman ilerlemeliyiz, buradan hareketle Suriye'de gerçek, müzakere edilen siyasi çözüm bulabiliriz" dedi ve Soçi'deki Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma sonucunun ne olacağından bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
İngiltere'de tırın içinde 39 ceset bulunduİngiltere'de tırın içinde 39 ceset bulundu
Moskova'dan YPG'ye tehditMoskova'dan YPG'ye tehdit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Stoltenberg NATO Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reform paketi protestoları durduramadı!

Reform paketi protestoları durduramadı!

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD'li Bakan Yardımcısı Rayburn, YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlatmış

ABD'li yetkili teröristlerin çevirmenine kalem fırlatmış

İran'dan 'Rusya-Türkiye mutabakatı' açıklaması

İran'dan 'Türkiye ile mutabakat' açıklaması

Protestoların ardından Şili lideri özür diledi!

Protestoların ardından Şili lideri özür diledi!

O protestolara yol açan yasa tasarısı geri geçildi

O protestolara yol açan yasa tasarısı geri geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.