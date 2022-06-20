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NATO'dan Türkiye açıklaması! Karargahta toplandılar

20.06.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci ve iki ülkeye karşı Türkiye'nin veto kararına ilişkin NATO'dan açıklama geldi. NATO'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldık, görüşmeler sürecek" ifadelerine yer verildi.

NATO'dan Türkiye açıklaması! Karargahta toplandılar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili olarak sahip olduğu meşru güvenlik endişelerini gidermek için yapıcı bir görüşme yapıldığını ve müzakerelerin süreceğini belirtti.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Stoltenberg'in daveti üzerine Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten üst düzey yetkililerin Brüksel'deki karargahta bir araya geldiği bildirildi.

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Görüşmelerde, NATO'yu Genel Sekreterlik Özel Dairesi Başkanı Stian Jenssen'in, Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Finlandiya'yı Cumhurbaşkanlığı Ofisi Dış ve Güvenlik Politikası Direktörü Petri Hakkarainen'in ve İsveç'i Başbakanlık Ofisi'nde Dışişleri ve Güvenlik Politikası Konseyi'nden Sorumlu Devlet Sekreteri Oscar Stenström'ün temsil ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularında ilerleme sağlamak amacıyla Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik endişelerinin ele alındığı görüşmelere ilişkin, Stoltenberg'in şu görüşlerine yer verildi:

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için yaptıkları tarihi başvurular hakkında bugün yapılan yapıcı toplantıyı memnuniyetle karşılıyorum. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı, İttifak'ı daha güçlü ve tüm Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecektir.

Türkiye'nin terörizm konusunda ele almamız gereken meşru güvenlik endişeleri var. Bu nedenle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvuruları konusundaki görüşmelerimize devam edeceğiz ve mümkün olan en kısa sürede bir yol bulmayı dört gözle bekliyorum.”

Açıklamada, görüşmelerin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Türkiye
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