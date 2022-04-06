NATO Dışişleri Bakanları 2 Günlük Zirve İçin Toplandı

NATO Dışişleri Bakanları, Buça kentinde Rus ordusunun yaptığı iddia edilen sivillere yönelik katliam ve Donbas çevresinde süren askeri yeniden yerleşim planının ardından, Ukrayna savaşında gelinen durumu ve Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Batılı devletlerden ek silah talebini görüşmek üzere toplandı.

Toplantı öncesinde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna savaşı aylar hatta yıllar sürebilir" uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Ukrayna'yı desteklemek, Rusya üzerine baskı uygulamak ve NATO savunmasını güçlendirmek için toplanıyoruz" mesajı verirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Temkinli bir iyimserlik içindeyiz" dedi. Çavuşoğlu, "Ukrayna ve Rus müzakere heyetlerinin yeniden bir araya geleceğini" açıkladı.

NATO'ya üye 30 ülkenin dışişleri bakanları, Brüksel'deki NATO karargahında, 2 gün sürecek zirve için biraraya geldi. Toplantıya, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yanısıra, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile savaştan etkilenen komşu ülkeler Gürcistan, Finlandiya ve İsveç’in dışişleri bakanları ve NATO'nun Hint-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’nın dışişleri bakanları da katıldı.

Stoltenberg: "Savaş aylarca, yıllarca sürebilir"

Toplantı girişinde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın ordusunu güçlendirmek, ikmal yapmak, yeniden silahlandırmak ve ardından büyük bir taarruz olmasını beklediğimiz doğuya doğru taşımak için güçlerini kuzeyden çıkardığını görüyoruz. Başkan Putin'in amacı, tüm Donbas'ı kontrol altına almak ve bir kara köprüsü kurmaktır" dedi.

Genel Sekreter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Ukrayna'yı ele geçirme arzusundan vazgeçmediğini ve savaşın "aylarca, hatta yıllarca" sürebileceğini söyledi. Stoltenberg, "Gerçekçi olmalıyız. Savaş uzun sürebilir, birkaç ay hatta yıllarca sürebilir. Bu yüzden hem Ukrayna'yı desteklemek hem yaptırımları sürdürmek hem de savunmamızı güçlendirmek açısından uzun bir yolculuğa hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları çalışma akşam yemeğine geçmeden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de ortak bir basın açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'da eş zamanlı uyguladıkları üç politikayı sürüreceklerini belirterek, "Ukrayna'yı desteklemeye, Rusya'ya baskı yapmaya ve NATO savunmasını güçlendirmeye devam ediyoruz. Ayrıca ittifakın güçlenmesini sağlayacak olan Stratejik Konsept'i ve ittifakın geleceğini tartışacağız" dedi.

Çavuşoğlu: "Temkinli bir iyimserlik içindeyiz"

Toplantı girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı barış görüşmelerine ilişkin soruları yanıtladı. Antalya'da dışişleri bakanları ve İstanbul'daki heyetler arası görüşmelerin ardından olumlu bir hava oluştuğunu belirten Çavuşoğlu, "İki taraf da anlamlı bir ilerleme olduğunu söyledi. Ancak maalesef, Buça'dan ve diğer bazı bölgelerden gelen görüntüler görece olumlu olan bu havayı bozdu ama biz hala umutluyuz. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz, aynı zamanda gerçekçiyiz de. Zor konular var. Ama çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye olarak barış için elimizden gelenin en yisini yapıyoruz" dedi.

Çauşoğlu tarafların daha fazla toplantıda biraraya gelmesi için çaba gösterdiklerini de dile getirerek, "İki müzakere ekibi arasında daha fazla buluşma bekliyoruz. Belki dışişleri bakanlarının da muhtemel bir anlaşmayı başlatmak için biraraya gelmelerini bekliyoruz. Taraflar iki cumhurbaşkanının görüşmesi konusunda hemfikir olmuştu. Biz bu konuda her iki tarafı da cesaretleniyoruz" diye konuştu.

Gazetecilerin "Gürcistan'ın desteklenmesi" konusunda yönelttiği bir soruya da Çavuşoğlu, "İlkelerimiz var, komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı konusunda ilkeli bir duruş sergilemekteyiz. Hem Ukrayna'da hem de Gürcistan'da Türkiye'nin pozisyonu budur" yanıtını verdi.

"Ukrayna'ya ağır silah gönderme" konusunda yöneltilen bir soru üzerine de Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın taleplerini NATO'da doğrudan gördük, Zelenski 10 gün kadar önce açıkça söyledi. İhtiyaçları çok net. NATO olarak bizim pozisyonumuz da çok net. NATO üyeleri ve diğer ülkeler, Ukrayna'ın ihtiyaçlarını sağlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

NATO üyesi ülkeler, açıkça dile getirmeden Ukrayna'ya silah yardımına devam ediyor. Washington, Ukrayna'ya acilen Javelin tanksavar sistemleri sağlamak için, 100 milyon doların serbest bırakıldığını duyurdu. Ancak üye ülkeler, ne tür silah yardımı yptıklarını açıklama konusunda ketum davranıyor.

