NATO dışişleri bakanları Kovid-19 gündemiyle sanal ortamda toplanacak

İlk kez sanal ortamda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, ana gündem maddesinin Kovid-19'la mücadele bağlamında daha fazla koordinasyon sağlanması ve askeri yapıların desteğinin artırılması olacağını söyledi.

Stoltenberg, "Bu krizi birlikte yaşıyoruz, bu nedenle birlikte vereceğimiz cevap çok daha etkili olacaktır." diye konuştu.

"SAĞLIK KRİZİ GÜVENLİK KRİZİNE DÖNÜŞMEMELİ"

NATO'nun 1 milyar insana güvenlik sağlamakla yükümlü olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Sağlık krizinin güvenlik krizine dönüşmesini engellememiz gerekiyor." dedi.

Stoltenberg, bu nedenle dışişleri bakanlarının video konferans toplantısında aynı zamanda uluslararası terörizmi ele alacağını belirterek, bu çerçevede Irak'taki eğitim misyonunun genişletilmesini beklediğini ifade etti.

Stoltenberg, Irak eğitim misyonunun, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun halihazırda yürüttüğü bazı görevleri üstlenebileceğine işaret etti.

Dışişleri bakanlarının aynı zamanda NATO'nun Orta Doğu'da daha fazla nasıl bir rol üstlenebileceğini görüşeceğini bildiren Stoltenberg, Afganistan'ın da gündemde olacağını aktardı.