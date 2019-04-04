NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıldönümü vesilesiyle dışişleri bakanları seviyesinde düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO’nun ana hedeflerini açıkladı. Pompeo ana hedefleri; Rusya’nın askeri yayılmacılığı ve kontrol dışı göçle mücadele, enerji sektöründeki siber tehdide karşı hazırlık ve Çin ile girilen 5G araştırmaları yarışını kazanmak olarak sıraladı.

NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıldönümü vesilesiyle müttefik Dışişleri Bakanları ABD’nin başkenti Washington’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı zirvenin dışişleri bakanları toplantısı başladı. Toplantının başında söz alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “NATO olarak barışın güçle geldiğine inanıyoruz. Buna inanmaya da devam etmeliyiz özellikle rakiplerimiz Rusya, Çin ve İran’a karşı” dedi. Bugün demir perdenin kalkmasının üzerinden 30 yıl geçtiğini anımsatan Pompeo, “NATO komünizme karşı Avrupa’yı 40 yıl boyunca korudu. 11 Eylül saldırısına kadar bunu yaptık” dedi.

Her müttefikin güçlendirilmesi için çalışmalara devam edileceğini vurgulayan Pompeo, “Dünyada bizim gibi olan askeri bir ittifak yok. Hiçbir ittifakta ülkeler bizim üyelerimizin geldiği noktaya gelemedi. Bu başarılardan gurur duymalıyız” ifadelerini kullandı. Müttefiklerin hepsinin tüm zorluklara karşı hazır olması gerektiğini söyleyen Pompeo, “Rusya’nın askeri yayılmacılığı, kontrol dışı göç dalgaları, enerji sektörüne karşı siber tehditler, 5G teknolojisinde Çin ile yapılan stratejik mücadele gibi birçok mücadelemiz var” diye konuştu.

Ciddi tehditler ve mücadeleler olduğunu söyleyen Pompeo, tüm ülkelerin savunma bütçelerinin arttırılması konusunda kendi vatandaşlarını ikna etmesi gerektiğini vurguladı.

