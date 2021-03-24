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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

24.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO üyesi 30 ülkenin dışişleri bakanlarını Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son oturumda Rusya konusunun ele alındığını bildirdi.

Stoltenberg, Rusya ile ilişkilerin zorlu olduğuna işaret ederek "Anlamlı bir diyalog için yıllardır süren baskı ve irtibat kurma girişimlerine rağmen Rusya, hem içerde hem de dışarda saldırgan davranışlarını artırmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da halen siyasi muhalefetin bastırıldığını ifade eden Stoltenberg, Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile tutuklu bulunan diğer barışçıl göstericilerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Stoltenberg, Rusya'nın aynı zamanda askeri yığınağını da artırmaya devam ettiğini belirterek "NATO'nun cevabı güçlü ve istikrarlı." dedi.

Rusya'ya yönelik çift yollu tutumda caydırıcılık ve savunma ile diyaloğun birlikte götürüldüğünü kaydeden Stoltenberg, tüm müttefiklerin caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini gözden geçirme ve uyarlamaya devam etme konusunda mutabık kaldığını söyledi.

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