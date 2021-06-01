NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları Online Zirvesi Bugün Yapılıyor

NATO dişişleri ve savunma bakanlarının toplantıları bugün yapılıyor. Hem dışişleri bakanları hem de savunma bakanları bugün online ortamda biraraya gelecekler.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, bakanların 14 Haziran’da düzenlenecek liderler zirvesine yönelik hazırlıklar konusunda çalışacaklarını söyledi. Toplantılarda ayrıca Ukrayna ve Belarus’taki gelişmelerle NATO’nun Afganistan görevi ve NATO’nun 2030 vizyonu gibi konular da ele alınacak.

Türk Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, bugün yapılacak toplantıya katılacağını belirtti. Konuya ilişkin açıklamada “Sayın Bakanımız, 1 Haziran 2021 tarihinde video telekonferans (VTC) yöntemiyle gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesinin hazırlıkları, İttifak’ın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO’nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülmektedir” denildi.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la da ilk yüz yüze görüşmesini yapması bekleniyor. Dün Atina’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun temaslarının ardından Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le de zirve kapsamında görüşeceği belirtildi.

