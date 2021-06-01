HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları Online Zirvesi Bugün Yapılıyor

NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları Online Zirvesi Bugün Yapılıyor

01.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO dişişleri ve savunma bakanlarının toplantıları bugün yapılıyor. Hem dışişleri bakanları hem de savunma bakanları bugün online ortamda biraraya gelecekler

NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları Online Zirvesi Bugün Yapılıyor

NATO dişişleri ve savunma bakanlarının toplantıları bugün yapılıyor. Hem dışişleri bakanları hem de savunma bakanları bugün online ortamda biraraya gelecekler.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, bakanların 14 Haziran’da düzenlenecek liderler zirvesine yönelik hazırlıklar konusunda çalışacaklarını söyledi. Toplantılarda ayrıca Ukrayna ve Belarus’taki gelişmelerle NATO’nun Afganistan görevi ve NATO’nun 2030 vizyonu gibi konular da ele alınacak.

Türk Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, bugün yapılacak toplantıya katılacağını belirtti. Konuya ilişkin açıklamada “Sayın Bakanımız, 1 Haziran 2021 tarihinde video telekonferans (VTC) yöntemiyle gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesinin hazırlıkları, İttifak’ın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO’nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülmektedir” denildi.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la da ilk yüz yüze görüşmesini yapması bekleniyor. Dün Atina’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun temaslarının ardından Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le de zirve kapsamında görüşeceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Genç kadına giydiği kıyafet yüzünden saldırıGenç kadına giydiği kıyafet yüzünden saldırı
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...

En Çok Okunan Haberler

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Düğünler nasıl olacak? 1 Haziran sonrası yeni kurallar

Düğünler nasıl olacak? 1 Haziran sonrası yeni kurallar

50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başlıyor!

50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başlıyor!

Farenin et reyonundaki anları dehşete düşürdü: Daha adım atmam

Farenin et reyonundaki anları dehşete düşürdü: Daha adım atmam

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.