NATO Doğu Akdeniz’de kaza yaşanmaması için yollar arıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik nedeniyle istenmeyen bir kazanın engellenmesi için farklı yollar aradıklarını belirtti.

Stoltenberg bugün Berlin’de Reuters haber ajansına verdiği röportajda, Doğu Akdeniz için çatışmayı önleme yöntemleri üzerine çalıştıklarını söyledi. Stoltenberg, “NATO’nun olay ve kazaları engellemek için yöntemler geliştirmesi konusunu araştırıyorum; birtakım çatışmayı önleme yöntemleri” dedi. Üzerinde araştırma yapılan çatışmayı önleme yöntemlerinin ne olduğuna dair detaylı bilgi paylaşmayan Stoltenberg, “Henüz detay vermek için çok erken” dedi.

“Epey kısıtlı bir alanda o kadar fazla gemi, o kadar fazla askeri kuvvetin olması başlı başına endişe duyulması için bir neden” diyen Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin azaltılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deki tansiyonun azaltılması konusunun bölgedeki askeri yoğunluğun da azaltılmasıyla ilgili olduğunu belirtti. “NATO’da müttefikler her gün bir araya geliyor” diyen Stoltenberg, “Bu nedenle NATO doğal olarak müttefiklerin birlikte oturup Doğu Akdeniz’deki sorunun nasıl çözüleceğine dair ihtimallerin görüşülebileceği bir forum” diye konuştu.