“NATO Finlandiya ve İsveç’te Altyapı Kurarsa Karşılık Veririz”

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olmasının ardından askeri ittifakın bu iki ülkede altyapı oluşturması halinde benzer şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Rus haber ajansları RIA ve Interfaks’ta yer alan haberlere göre Putin, Moskova’nın NATO’ya üye olmaları konusunda Helsinki ve Stockholm’le ilişkilerinde gerilimlerin ortaya çıkması olasılığını yok saymadığını belirtti.

Rus liderin bu açıklaması öncesinde NATO üyesi Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılması konusundaki vetosunu bu ülkelerle birbirlerinin güvenliğini koruma konusunda vardığı anlaşmanın ardından geri çekmişti.

Putin: “Ukrayna’da bir bitiş tarihi belirlemenin anlamı yok”

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in gündeminde Ukrayna savaşı da vardı. Ukrayna işgali için “özel askeri operasyon” ifadesini kullanan Rus lider, Ukrayna’daki hedeflerin değişmediğini ancak farklı taktiklerin kullanılabileceğini söyledi.

“Ukrayna’daki özel askeri operasyona bir bitiş tarihi koymanın anlamı olmadığını” söyleyen Putin, nihai hedeflerinin “Donbas’ı özgürleştirmek ve güvenlik garantilerini elde etmek” olduğunu savundu.

Ukrayna’nın Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde kalabalık bir alışveriş merkezi geçtiğimiz günlerde füze saldırısında hedef olmuş ve saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Cumhurbaşkanı sivilleri hedef almadıklarını ileri sürdü.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, alışveriş merkezinin Rusya'nın Kaluga bölgesindeki Shaykovka havaalanından kalkan Tu-22M3 bombardıman uçaklarından atılan iki uzun menzilli X-22 füzesi tarafından vurulduğunu açıklamıştı.

ABD istihbaratı Ukrayna savaşını nasıl değerlendiriyor?

Amerikan istihbaratının değerlendirmesi, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in Ukrayna’nın çoğunu ele geçirmek istediği, ancak askerlerinin savaşta yıpranması sebebiyle yakın vadede ancak kademeli bazı kazanımlar elde edebilecekleri yönünde.

Amerika’nın dört aydan uzun süredir devam eden savaşa ilişkin değerlendirmesini özetleyen Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Amerikan istihbarat dairelerinin ortak görüşünün savaşın uzun bir süre daha devam edeceği yönünde olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın konferansında konuşan Haines, “Tablo oldukça karamsar görünüyor ve Rusya’nın Batı’ya yönelik tavrı da sertleşiyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski bu hafta içinde ABD Başkanı Joe Biden ve diğer G7 liderlerine savaşın yıl sonuna kadar bitmesini istediğini söylemişti.

Ancak Avril Haines’in açıklamaları, ABD ve diğer ülkelerin Ukrayna’ya sağladığı milyarlarca dolarlık modern silahların Rusya karşısında rüzgarı yakın zamanda kendi lehine çevirme imkanını vermeyebileceğinin bir işareti olarak yorumlandı.

Ukrayna’da üç senaryo

Haines Amerikan istihbarat dairelerinin Ukrayna savaşı konusunda üç olası senaryo üzerinde durduğunu ve bunlardan gerçekleşmesi en muhtemel senaryonun Rus güçlerin büyük bir açılım olmadan ancak kademeli kazanımlar elde edebilecekleri, uzayan bir çatışma olduğunu kaydetti.

Haines’e göre diğer iki senaryo da Rusya’nın önemli bir açılım kaydetmesi ya da Ruslar Herson kenti ya da Ukrayna’nın güneyindeki bölgeler yakınlarında küçük kazanımlar elde ederken Ukrayna’nın cephede istikrarı elde ederek başarı kazanması.

Rusya’nın askeri kuvvetlerini yeniden inşa etmesinin yıllar alacağını belirten Haines, “Bu esnada küresel anlamda gücünü yansıtmak ve yönetmeye çalışmak amacıyla daha çok siber saldırı, enerjinin kontrol edilmesi çabaları ve hatta nükleer silah gibi ellerindeki asimetrik bazı araçları kullanmalarını bekliyoruz” dedi.

Putin’in önceliğinin Donbas bölgesinde kazanım elde etmek ve Ukrayna güçlerini çökertmek olduğunu söyleyen Haines, Rusya’nın böyle bir gelişmenin içerden direnişin azalmasına yol açacağını değerlendirdiğini belirtti.

