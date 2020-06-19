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NATO'dan Fransa ile Türkiye gerilimine soruşturma!

19.06.2020 09:20 | Son Güncelleme

NATO, Fransa ile Türkiye arasında Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili resmi soruşturma süreci başlattı. Fransa, NATO misyonu çerçevesinde görev yapan bir fırkateynine Türk savaş gemilerinin üç kez "radar kilitlediğini" öne sürüyor.

NATO'dan Fransa ile Türkiye gerilimine soruşturma!

NATO, Fransa ile Türkiye arasında Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili resmi soruşturma süreci başlattı.

Fransa, Akdeniz'de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Courbet isimli firkateyninin Tanzanya bandıralı bir gemiyi Libya'ya silah taşıdığı şüphesiyle denetlemek istediğini ve bunun üzerine bu araca eşlik eden Türk gemileri tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Fransa, Türk savaş gemilerinin Courbet'ye üç kez radar kilitlediğini belirterek, bu davranışları "aşırı agresif" olarak tanımladı ve Türkiye'yi NATO'yu şikayet etti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa Senatosu'na yaptığı açıklamada, "Bu mutlaka gündeme getirilmesi gereken aşırı derecede ciddi bir olaydır ve müttefiklerimiz de kaygılarımızı paylaşıyor. İttifak içerisinde yaşananlara ayna tutulması gerekiyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoteltenberg, iki gün süren savunma bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaşananların net bir şekilde ortaya çıkarılması için soruşturma başlattıklarını belirtti.

Stoltenberg, "NATO askeri makamlarının, neler yaşandığını net bir şekilde ortaya çıkarmaları için olayı incelemelerini sağlayacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE: FRANSA'NIN ROTASI ŞAŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı adını verdiği askeri operasyonu sonrası Fransa'nın "rotasının şaştığını" belirtti.

Çavuşoğlu, "Burada bizim gemilerimizi Libya'ya bir şey mi götürüyor diye yoklamaya çalışıyorlar. Bizim de orada gemilerimiz var. Sen NATO müttefikine böyle davranırsan karşılığını alırsın" dedi.

Türk yetkililer, bu hafta içerisinde yabancı haber ajanslarına yaptıkları açıklamalarda, Fransa'nın iddialarını "mesnetsiz" olarak nitelendirmişti.

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