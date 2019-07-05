NATO füze savunma sistemini Rusya’ya karşı geliştirmeyi düşünüyor

Avrupalı yetkililer, NATO askeri yetkililerinin Rus orta menzilli nükleer füzelerini vurabilecek hale getirmek üzere savunma sistemlerini geliştirme yollarını araştırdığını bildirdi.

Avrupalı yetkililer, NATO yetkililerinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın gelecek ay sona ermesinin ardından savunma sistemlerini yeni konuşlandırılmış Rus orta menzilli nükleer füzelerini vurabilecek hale getirmek üzere geliştirme yollarını araştırdığını bildirdi. NATO’nun İran gibi bölge dışından gelen tehditlere karşı mevcut füze savunma sisteminde yapılacak herhangi bir değişikliğin muhtemelen ittifakın üye ülkelerini böleceği ve Rusya’yı kızdıracağı düşünülüyor. Eski bir Pentagon yetkilisi ve ittifak konusunda uzman olan Jim Townsend, "Bu Ruslarla bizi geri dönüşü olmayan bir noktaya getirirdi" dedi.

ABD’nin Şubat ayında yaptığı açıklamada, Moskova’nın yıllarca süren ihlale dayanarak 8 Aralık 1987 tarihinde ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) çekileceğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, söz konusu anlaşmanın askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. SSCB ve ABD’nin 500-1000 kilometre ve 1000-5500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt ettiği anlaşma ile 1991 ortalarına kadar 2 bin 692 füze imha edilmişti.