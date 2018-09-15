NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken Türkiye ve S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington merkezli düşünce kuruluşu Heritage Vakfı'nda “21. Yüzyıl'da NATO’nun önemi” başlıklı oturumda konuştu.

"BU ZOR BİR DURUM"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin kendisine yöneltilen bir soru üzerine Stoltenberg, “Türkiye ve ABD’nin bu konu hakkındaki anlaşmazlığı çok iyi biliniyor ve bu zor bir durum.” değerlendirmesini yaptı.

"UMUT EDİYORUM Kİ BİR ÇÖZÜM YOLU BULUNABİLİR"

Stoltenberg, “Bu konuyu defalarca Ankara ve Washington’la görüştüm ve umut ediyorum ki bir çözüm yolu bulunabilir. Çünkü Türkiye’nin almaya karar verdiği Rus hava savunma sistemi ve Türkiye’nin de parçası olduğu F-35 programı üzerinden ABD’yle yaşadığı anlaşmazlık hepimiz için zor bir durum. ABD ve Türkiye’nin bu konu hakkındaki sorunları ikili görüşmelerle ele alıyor oluşunu memnuniyetle karşılıyorum.” diye konuştu.

"EĞER HARİTAYA BAKARSANIZ TÜRKİYE'NİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ"

Türkiye’nin coğrafi önemine ve bir NATO müttefiki olduğuna da vurgu yapan Stoltenberg, “Eğer haritaya bakarsanız, Türkiye’nin ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. Irak ve Suriye’yle komşu ve Türkiye’nin DEAŞ’la mücadeledeki önemini anlarsınız.” ifadesini kullandı.