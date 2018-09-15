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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken Türkiye ve S-400 açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 05:11 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin yaptığı açıklamada, “Askeri kapasitelerini geliştirme ülkelerin kendi ulusal kararıdır. NATO için önemli olan farklı sistemlerin müşterek bir şekilde çalışabilmesidir." dedi. NATO tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına NATO sistemlerinin güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle kesin bir dille karşı çıkılıyordu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken Türkiye ve S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington merkezli düşünce kuruluşu Heritage Vakfı'nda “21. Yüzyıl'da NATO’nun önemi” başlıklı oturumda konuştu.

"BU ZOR BİR DURUM"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin kendisine yöneltilen bir soru üzerine Stoltenberg, “Türkiye ve ABD’nin bu konu hakkındaki anlaşmazlığı çok iyi biliniyor ve bu zor bir durum.” değerlendirmesini yaptı.

"UMUT EDİYORUM Kİ BİR ÇÖZÜM YOLU BULUNABİLİR"

Stoltenberg, “Bu konuyu defalarca Ankara ve Washington’la görüştüm ve umut ediyorum ki bir çözüm yolu bulunabilir. Çünkü Türkiye’nin almaya karar verdiği Rus hava savunma sistemi ve Türkiye’nin de parçası olduğu F-35 programı üzerinden ABD’yle yaşadığı anlaşmazlık hepimiz için zor bir durum. ABD ve Türkiye’nin bu konu hakkındaki sorunları ikili görüşmelerle ele alıyor oluşunu memnuniyetle karşılıyorum.” diye konuştu.

"EĞER HARİTAYA BAKARSANIZ TÜRKİYE'NİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ"

Türkiye’nin coğrafi önemine ve bir NATO müttefiki olduğuna da vurgu yapan Stoltenberg, “Eğer haritaya bakarsanız, Türkiye’nin ne kadar büyük olduğunu görürsünüz. Irak ve Suriye’yle komşu ve Türkiye’nin DEAŞ’la mücadeledeki önemini anlarsınız.” ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ DE ANLAMAMIZ ÖNEMLİ"

Türkiye'nin, Suriyeliler konusunda gösterdiği hassasiyete de işaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, şunları söyledi:

"Türkiye mülteciler krizi konusunda da çok önemli bir müttefiktir. Milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Ege denizinden düzensiz göç akınını önlemek için Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanması önemli. Karşılaştırma olmaksızın Türkiye en fazla terör saldırısına maruz kalan müttefiktir. Evet, S-400 ve F-35 konusunda problem ve zorluk var. Diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum fakat aynı zamanda Türkiye’nin bütün müttefikler için rolünü de anlamamız önemlidir."

RUSYA'NIN S-400'LER ARACILIĞIYLA İSTİHBARAT TOPLAYACAĞINI SAVUNUYORLARDI

NATO'nun Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın almasına kesin gözüyle karşı olduğu herkes tarafından biliniyordu. NATO, Türkiye'deki NATO'ya ait tüm tesislerin görüntülenerek Rus sistemlerine kaydedilecek olması nedeniyle S-400'ler aracılığıyla Rusya'nın geniş bir istihbarat elde edeceğini savunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Jens Stoltenberg S-400 hava savunma sistemleri ABD Türkiye

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