NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hatay'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Hatay Havalimanına gelen Stoltenberg ile Kıran, burada Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ve protokol üyelerince karşılandı.

Stoltenberg ile beraberindeki heyet, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne geçti.

Burada, Dışişleri Bakanlığı yetkililerince hazırlanan sunum eşliğinde "Türkiye Optiğinde Bölgesel Tehditler" başlığı altında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz tarafından katılımcılara, Türkiye'nin düzensiz göç ile mücadelesi, Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmesinden sonra bölgeye 320 bin kişinin geri dönüşünün temin edilmesi ve bölgeye yönelik altyapı destek çalışmaları hakkında bilgi verildiği bildirildi.

Tüm NATO üyesi ülkeler ve gözlemci ülke üyelerinin katılımıyla basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

