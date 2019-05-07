NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hatay'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hatay'daSt. Pierre Kilisesi ile Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Stoltenberg ve beraberindeki heyet, ilk olarak dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi'ne gitti.

Ardından Hatay Arkeoloji Müzesine gelen Stoltenberg ve heyete burada, üç semavi din ve 6 farklı mezhebe mensup insanlardan oluşan Antakya Medeniyetler Korosu tarafından konser verildi.

Çeşitli dinlerin ilahileri ile türkelerin seslendirildiği konserde, Stoltenberg için Norveççe "Du Ska Fa En Dag" adlı eser seslendirildi. Stoltenberg, şarkıya eşlik etti.

Konserin ardından Stoltenberg ve beraberindekiler, basına kapalı olarak müzeyi gezdi.

