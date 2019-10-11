NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’a geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, \u0130stanbul\u2019a geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg\u2019\u0131n D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu ile g\u00f6r\u00fc\u015ferek ortak bir bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 yapmas\u0131 bekleniyor.PARTNER Okyanusla \u00e7evrili bir ya\u015fam: Cape TownDoktorlar\u0131n b\u0131\u00e7akl\u0131 kavgas\u0131 : 1 \u00f6l\u00fc\u00c7ocuk evlerine, kahraman T\u00fcrk kad\u0131nlar\u0131n\u0131n isimleri verildi
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