NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "İlk kez Çin’in yükselişi ele alındı. Bizim güvenliğimize olan etkileri görüşüldü. Çin’in silahsızlanma konusundaki çabalara katılması için cesaretlendirilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

