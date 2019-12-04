NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "İlk kez Çin’in yükselişi ele alındı. Bizim güvenliğimize olan etkileri görüşüldü. Çin’in silahsızlanma konusundaki çabalara katılması için cesaretlendirilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "İlk kez Çin’in yükselişi ele alındı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, "İlk kez Çin’in yükselişi ele alındı. Bizim güvenliğimize olan etkileri görüşüldü. Çin’in silahsızlanma konusundaki çabalara katılması için cesaretlendirilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.