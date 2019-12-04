NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, “Rusya’yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı. Güçlü bir caydırma ve savunma için çalışmaların arttırılmasına Rusya’yla iletişim kanallarının açık kalınmasına karar verildi" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, “Rusya’yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, “Rusya’yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı. Güçlü bir caydırma ve savunma için çalışmaların arttırılmasına Rusya’yla iletişim kanallarının açık kalınmasına karar verildi" dedi.