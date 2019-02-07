HABER

NATO Genel Sekreteri: "Orta ve kısa menzilli silahların kaldırılması anlaşmasını sürdürmeye çalışıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 15:09 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri General Jens Stoltenberg NATO’nun kısa ve orta menzilli füzelerin kaldırılması anlaşmasını sürdürme çniyetinde olduğunu açıkladı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir medya grubuna yaptığı açıklamada, NATO’nun kısa ve orta menzilli Füzelerin kaldırılması INF anlaşmasını sürdürme ve silahların kontrolünü sağlamlaştırma çalışmalarına devam edeceğini, bu mesele hakkında teşebbüsleri dikkate alacaklarını belirterek Rusya ile konuyu görüşmeye devam edeceklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri: "Orta ve kısa menzilli silahların kaldırılması anlaşmasını sürdürmeye çalışıyoruz"

NATO Genel Sekreteri General Jens Stoltenberg NATO’nun kısa ve orta menzilli füzelerin kaldırılması anlaşmasını sürdürme çniyetinde olduğunu açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir medya grubuna yaptığı açıklamada, NATO’nun kısa ve orta menzilli Füzelerin kaldırılması INF anlaşmasını sürdürme ve silahların kontrolünü sağlamlaştırma çalışmalarına devam edeceğini, bu mesele hakkında teşebbüsleri dikkate alacaklarını belirterek Rusya ile konuyu görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Stoltenberg, NATO’nun Mart ayında yapacağı uluslararası silahsızlanma konferansını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, INF’nin Çin, Hindistan, Pakistan ve İran tarafından üretilen silahları yasaklaması sebebiyle Rusya’nın defalarca anlaşmadan memnuniyetsizliğini dile getirdiğini ancak bunun anlaşmayı ihlal etmek için bir mazeret olmadığını, anlaşmayı güçlendirmek ve başka partnerler de katmak istediklerini söyledi.
Stoltenberg, INF anlaşmasını sona erdirme konusunda NATO ittifakının muhtemel tepkisinin ne olacağı şeklindeki soruya, INF’nin inanılır ve caydırıcı tedbirler olduğunu teyit etmek için birçok seçeneği düşüneceklerini belirterek, Rusya-NATO Konseyi’nin kuruluş belgesini gözden geçirmeye ihtiyaç duymadığını söyledi.
ABD, Şubat’tan itibaren, 1987’de dönemin ABD Başkanı Reagan ile Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov arasında imzalanan INF anlaşmasından çekileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin INF anlaşmasından çekilmeye başladığını, Rusya’nın anlaşmayı ihlal etmesine askeri bir cevap vermeyi gözden geçirmeye başlayacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin anlaşmayı kurtarma konusunda Rusya’ya 6 aylık süre tanıdığını ancak ABD’nin Moskova ile silahların kontrolü konusunda müzakerelere devam etmek istediğini belirtti.
Kremlin de ABD’ye cevap olarak Rusya’nın INF anlaşmasından çekildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in süpersonik füzeler dahil yeni roketlerin üretimi için emir verdiği kaydedildi.

Bu taytı giyecek cesurlar aranıyorBu taytı giyecek cesurlar aranıyor
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız varÖzhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Nihat Zeybekci, İzmir için projelerini açıkladıNihat Zeybekci, İzmir için projelerini açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Cumhurbaşkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Mehmet Özhaseki, CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.