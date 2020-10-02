NATO Genel Sekreteri Pazartesi Ankara’yı Ziyaret Edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Pazartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek. Stoltenberg’in ofisinden yapılan açıklamada NATO Genel Sekreteri’nin Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceği belirtildi. Stoltenberg’in Salı günü de Yunanistan’a geçerek Başbakan Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile temaslarda bulunacağı açıklandı.

NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan son dönemde Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle gerilim yaşıyor. Yunanistan, Türkiye’nin doğalgaz arama faaliyetlerinin kendi kara sularına dahil olan bölgeleri de kapsadığını iddia ediyor.

Bu durum NATO üyesi iki ülke arasında kazara da olsa çatışma çıkabileceği korkularını körüklemişti.

Almanya’nın arabuluculuk çabaları gerilimin azalmasını sağladı. Ankara ve Atina'nın anlaşmazlıkları çözmek için ön görüşmelerde bulunmayı kabul etmesi de tansiyonun düşmesiyle sonuçlandı.

Perşembe günü Brüksel’de bir araya gelen AB liderleri provokasyonların sürmesi halinde Türkiye’nin yaptırımlarla yüz yüze kalabileceği uyarısında bulunmuştu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ile ilgili "ikili bir yaklaşım" benimsediklerini, Ankara'ya uygulanacak ekonomik yaptırımların hazır olduğunu, ancak siyasi diyaloğa şans tanımak için yaptırımların şimdilik uygulanmayacağını belirtmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir askeri kazayı veya çatışmayı önlemek amacıyla kurulması önerilen mekanizma üzerinde anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

