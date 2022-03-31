NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyanın gözü geçtiğimiz günlerde İstanbul'a çevrilmişti. Bir ayı geride bırakan Rusya'nın müdahalesinde Rus ve Ukraynalı heyetler, müzakere görüşmeleri için bir araya gelmişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin görüşmeye ev sahipliği yapmasına teşekkür ederken İtalya Başbakanı Draghi ise Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını belirtti.
İstanbul'da yapılan görüşmeye ilişkin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.
Öte yandan İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını, tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
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