HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür

31.03.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan görüşmeye ilişkin NATO'dan açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin bu görüşmeye ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyanın gözü geçtiğimiz günlerde İstanbul'a çevrilmişti. Bir ayı geride bırakan Rusya'nın müdahalesinde Rus ve Ukraynalı heyetler, müzakere görüşmeleri için bir araya gelmişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin görüşmeye ev sahipliği yapmasına teşekkür ederken İtalya Başbakanı Draghi ise Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

İstanbul'da yapılan görüşmeye ilişkin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

İTALYA BAŞBAKANI DRAGHI: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNADI

Öte yandan İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye'nin müzakere sürecini başlattığı için çok önemli rol oynadığını, tüm ülkelerin bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Son dakika: Rus heyeti İstanbul'da müjdeyi verdi! 'Bazı maddelerde anlaştık, barış daha hızlı gelecek'Rus heyeti İstanbul'da müjdeyi verdi! 'Bazı maddelerde anlaştık, barış daha hızlı gelecek'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'nin "Putin yanlış yönlendiriliyor" açıklamasına tepkiABD'nin "Putin yanlış yönlendiriliyor" açıklamasına tepki
CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"
Türkiye'de kaç Suriyeli bebek doğdu? Çarpıcı sayıyı canlı yayında açıkladıTürkiye'de kaç Suriyeli bebek doğdu? Çarpıcı sayıyı canlı yayında açıkladı
Anahtar Kelimeler:
NATO
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!

Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı

Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Türkiye'yi bugün etkisi altına alacak! 'Bu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik'

Türkiye'yi bugün etkisi altına alacak! 'Bu dönemlerde ölümlerde artış olduğunu gözlemledik'

Abramoviç Ankara’da gizlice tedavi edildi!

Abramoviç Ankara’da gizlice tedavi edildi!

Öyle bir şey yaptı ki... Cinsel organı önce siyaha döndü sonrası korkunç

Öyle bir şey yaptı ki... Cinsel organı önce siyaha döndü sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.