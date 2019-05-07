NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Hatay’da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hatay’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve beraberindeki heyet, "Türkiye Optiğinde Bölgesel Tehditler" toplantısı ile Saint Pierre Kilisesi ve Hatay Arkeoloji Müzesi ziyaretleri için havayoluyla Hatay’a geldi. Jens Stoltenberg ilk olarak basına kapalı olarak Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleşen "Türkiye Optiğinde Bölgesel Tehditler" toplantısına katıldı. Stoltenberg’e burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran eşlik etti.

Jens Stoltenberg ve beraberindeki heyet daha sonra Saint Pierre Kilisesi’nde incelemelerde bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg son olarak Hatay Arkeoloji Müzesi’nde Antakya Medeniyetler Korosu’nun gerçekleştirdiği konsere katıldı. Antakya Medeniyet Korosu üyeleri burada Jens Stoltenberg’in sevdiği Norveç şarkısı Du Ska Fa En Dag’ı seslendirdi. Stoltenberg konserin sonrasında müzede incelemelerde bulunarak, Hatay ziyaretlerini sonlandırdı.