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  4. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüntüleri çok konuşulacak! İsveç Başbakanı ile kayıkta...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüntüleri çok konuşulacak! İsveç Başbakanı ile kayıkta...

13.06.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası kameralara ilginç görüntüler yansıdı. Stoltenberg ve Andersson baş başa kayık gezisine çıktı. Kayık gezisinde kürekleri NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in çektiği görüldü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüntüleri çok konuşulacak! İsveç Başbakanı ile kayıkta...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptıkları görüşmenin ardından, gölde baş başa kayık gezisine çıktılar.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç’in Södermanland kentinde bulunan Harpsund Malikanesi’nde bir araya geldi.

STOLTENBERG KÜREKLERİ ÇEKTİ

Görüşmenin ardından Stoltenberg ve Andersson, Harpsund Malikanesi’nin yanındaki Harpsundssjön Gölü’nde baş başa kayık gezisine çıktılar.

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Kayık gezisinde, kürekleri Stoltenberg’in çektiği görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO İsveç
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