NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Rusya’nın yeni füzelerinin tespiti çok zor”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya’nın yeni füzelerinin tespiti çok zor. Avrupa’ya, bir alarm vermeden, ulaşabilir. INF’siz bir dünyaya hazırlanıyoruz” dedi.

Belçika’da düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısı düzenleyerek medya mensuplarının sorularını cevapladı. Stoltenberg, müttefik ülkelerin toplantıda, Rusya’nın yeni orta menzilli füzeler geliştirerek Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlalini görüştüğünü söyledi. Bütün müttefiklerin, Rusya’nın SSC-8 füze sistemlerini geliştirdiğini ve NATO’nun güvenliği için kayda değer bir tehlike olduğu konusunda hemfikir olduğunu açıklayan Stoltenberg, “Füzeler mobil ve tespit edilmesi çok zor. Bu savaş başlıkları Avrupa şehirlerine, bir uyarı vermeden, ulaşabilir” uyarısında bulundu.

“Rusya bu karardan geri dönebilir”

Sadece Avrupa tarafının INF’e uymasının anlamsız olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Bu sebeple ABD, NATO müttefiklerinin desteğiyle anlaşmadan çekilme niyeti olduğunu açıkladı. Ayrılma sürecinin 6 ay sürmesi bekleniyor” dedi. Anlaşmanın hala kurtarılabileceğinin altını çizen Stoltenberg, “Rusya’nın tekrar uyum sağlaması için bir şansı var ve biz bu fırsatı değerlendirmesi için Rusya’ya çağrıda bulunuyoruz. Rusya ne yapacağını biliyor. Bütün müttefikler Rusya ile daha fazla ilişki kurmaya hazır” ifadelerini kullandı.