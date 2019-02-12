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NATO'dan çok önemli Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 12.02.2019 15:03 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde iş birliği yapmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

NATO'dan çok önemli Türkiye açıklaması

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin güneyde terörizmle mücadelede önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde iş birliği yapmasını memnuniyetle karşılıyorum. ABD ve Türkiye'nin NATO toplantılarındaki ikili görüşmelerde Suriye'de iş birliğini geliştirmeyi ele aldıklarını görüyoruz. Bunun yarınki toplantıda da olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararını destekleyen Stoltenberg, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

Stoltenberg, ABD'nin anlaşmadan çekilmek için 6 ay süresi bulunduğunu ve Moskova için bu sürenin son şans olduğunu vurgulayarak, savunma bakanlarının toplantıda Rusya'ya karşı ne gibi önlemlerin alınabileceğini görüşeceğini kaydetti.

Genel Sekreter Stoltenberg, INF'nin yanı sıra yarın görüşülecek diğer konular arasında Afganistan, Irak ve Kosova'daki NATO misyonlarının durumu, NATO-Avrupa Birliği (AB) iş birliği, müttefiklerin savunma harcamaları ve külfet paylaşımı gibi başlıklar bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde NATO'ya katılım protokolü imzalayan Makedonya'yı toplantıda Savunma Bakanı Radmila Sekerinski temsil edecek.

BAKAN AKAR'IN ÖNEMLİ GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

NATO Karargahı'nda 13 Şubat'ta yapılacak toplantıya iştirak edecek Akar'ın, ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Akar'ın görüşeceği isimler arasında ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın da yer alması öngörülüyor.

Akar'ın bir diğer görüşmesinin ise Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile olması planlanıyor. Bakan Akar, göreve yeni başlayan Apostolakis’e kutlama mektubu göndermiş, kendisini Türkiye'ye davet etmişti.

Akar'ın aralarında İtalya, Fransa, Karadağ ve Gürcistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla da görüşeceği belirtiliyor.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ile ittifakın savunma caydırıcılık yapısının ele alınacağı oturumlara da katılacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence artık Türkiye ve Yunanistan en azından Egede birlikte ortak tatbikatlar yapmaya başlamalılar en azından insani amaçlı da olsa ve bu kurtarma araçları ortak bir simge dahi kullanmalı ki iki ülke sınırlarını insani amaçla ihlal etmiş sayılmasın ha aksi tesbit edilirsede uluslar arası mahkemelerde yargılanmalılar her sene milyonlarca insan bu sınırları ihlal ediyor buna çare ortak aranmalıdır ki olan insanlara olmasın
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