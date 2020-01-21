NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmadan IŞİD'e karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlayamazdık

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin çok yakın olduğunu ve "daha önce hiç görülmemiş düzeylere" ulaştığını kaydetti.

AB'nin yeni "lider kadrosuyla" da yakın ilişkileri bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO ve birliğin siber ve hibrid tehditler olmak üzere birçok alanda iş birliği yürüttüğünü anımsattı.

"TRANSATLANTİK BAĞ ZAYIFLARSA, AVRUPA BÖLÜNÜR"

Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki ilişkilerin büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Taraflar arasında iklim değişimi, ticaret ve İran nükleer anlaşması gibi farklı konularda görüş ayrılıkları var. Ancak bunlara rağmen, söz konusu barış ve güvenlik gibi ortak çıkarlar olduğunda birlikte hareket ediyoruz." diye konuştu.

AB ve NATO'nun terörle mücadele, Rusya ve yeni ortaya çıkan güvenlik sınamalarına karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Stoltenberg, "Eğer transatlantik bağlar zayıflarsa, Avrupa da zarar görür ve bölünür." değerlendirmesinde bulundu.