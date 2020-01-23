NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız"

DAVOS (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, "Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız." dedi.

Stoltenberg, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda "NATO'nun Geleceği" başlıklı oturumda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı oturumda, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki ve NATO'nun siber tehditlere karşı hazırlığı gibi konular ele alındı.

- "Sorunu çözmek için her şeyi yapmaya hazırız"

Stoltenberg, Türkiye'nin F-35 uçakları ile S-400 sistemlerine sahip olmasına yönelik endişelerle ilgili çalışma grubu oluşturulması önerisine ilişkin kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Çavuşoğlu'yla konuya dair görüşmeler yürüttüğünü anımsattı.

Genel Sekreter Stoltenberg, "Biz bu sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

- "Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki"

S-400 konusunun NATO bağlamında çözülmesi gereken sorunlardan biri olmayı sürdürdüğüne işaret eden Stoltenberg, "Ancak Türkiye birçok nedenden ötürü çok önemli bir NATO müttefiki. NATO misyon ve operasyonlarına katkı sağlayan Türkiye, aynı zamanda DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıda çok önemli rol oynadı." şeklinde konuştu.