NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve beraberindeki heyet, 6 May\u0131s'ta T\u00fcrkiye'ye ziyaret ger\u00e7ekle\u015ftirecek.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda, Stoltenberg'in 6 May\u0131s'ta T\u00fcrkiye'ye gelece\u011fi duyuruldu. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fu sokak ortas\u0131nda \u00f6ld\u00fcresiye d\u00f6vd\u00fcCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Rusya Lideri Putin ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcErdo\u011fan: 2019'da ihracat hedefimiz 182 milyar dolar
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