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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul’da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.

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