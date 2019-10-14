HABER

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya uğramadı" - "Türkiye NATO için önemli. Sadece DEAŞ'la mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi" - "Uluslarası koalisyon ve NATO müttefikleri, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı"

LONDRA (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güney sınırı konusunda meşru güvenlik kaygıları olduğunu belirterek, "Türkiye NATO için önemli. Sadece DEAŞ'la mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi. Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı." dedi.

Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesinin (NATO PA) Londra'daki toplantısı sırasında konuştu. Geçen hafta Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlatan Stoltenberg, görüşmelerde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Harekatın bölgede istikrarsızlığın, gerilimin ve insani sıkıntıların artması riski taşıdığını belirttiğini aktaran Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya uğramadı. Başka hiçbir müttefik Orta Doğu kaynaklı şiddet, istikrarsızlık ve kargaşaya daha fazla maruz kalmadı. Başka hiçbir müttefik bu kadar Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmıyor." diye konuştu.

Bununla birlikte ortak düşman DEAŞ terör örgütüne karşı elde edilen kazanımların zarar görmemesi için Türkiye'nin itidalli ve müttefikleriyle hareket etmesini umduğunu dile getiren Genel Sekreter, uluslararası toplumun yabancı savaşçılar konusunda ortak ve sürdürülebilir bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

- "DEAŞ'a karşı operasyonda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandık"

Stoltenberg , bir soru üzerine, "Orada yaşananları anlamanın tek yolu, Türkiye'nin oynadığı rolü de anlamaktan geçiyor. Türkiye NATO için önemli. Sadece DEAŞ'la mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi. Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, DEAŞ'ın bir bölgeyi kontrol etmese de varlığını devam ettirdiğini kaydederek, terör örgütüne karşı birliğin korunmasının önemine dikkati çekti.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Gurbetçi küçük kızdan Mehmetçiğe destekGurbetçi küçük kızdan Mehmetçiğe destek
Sahada diz çöküp, hayatının transferini yaptıSahada diz çöküp, hayatının transferini yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barış pınarı Jens Stoltenberg NATO Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.