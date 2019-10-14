NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

LONDRA (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güney sınırı konusunda meşru güvenlik kaygıları olduğunu belirterek, "Türkiye NATO için önemli. Sadece DEAŞ'la mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi. Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı." dedi.

Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesinin (NATO PA) Londra'daki toplantısı sırasında konuştu. Geçen hafta Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlatan Stoltenberg, görüşmelerde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Harekatın bölgede istikrarsızlığın, gerilimin ve insani sıkıntıların artması riski taşıdığını belirttiğini aktaran Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya uğramadı. Başka hiçbir müttefik Orta Doğu kaynaklı şiddet, istikrarsızlık ve kargaşaya daha fazla maruz kalmadı. Başka hiçbir müttefik bu kadar Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmıyor." diye konuştu.