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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 2022'ye uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:53 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 2022'ye uzatıldı

BRÜKSEL (AA) - NATO üyesi ülkeler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresini 30 Eylül 2022'ye kadar uzatma kararı aldı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, müttefiklerin, Genel Sekreter Stoltenberg'in 30 Eylül 2020'de bitmesi öngörülen görev süresini 2022'ye kadar uzattığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Stoltenberg, NATO müttefiklerinin görev süresini uzatma kararından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "En büyük güvenlik sınamalarıyla karşılaştığımız bu dönemde NATO'yu modernleştirme konusunda müttefiklerle çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci kez görev süresi uzatılan Stoltenberg, 1 Ekim 2014'te Anders Fogh Rasmussen'in yerine bu göreve gelmişti. NATO müttefikleri, 2017'de ittifakın ilk Norveçli genel sekreteri olan Stoltenberg'in görev süresini uzatma kararı almıştı.

NATO'nun 13'üncü genel sekreteri olan Stoltenberg, 2000-2001 ve 2005 ile 2013 yıllarında ülkesi Norveç'te başbakanlık yapmıştı.

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Görev Süresi NATO Stoltenberg

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