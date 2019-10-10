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NATO Genel Sekreteri Stontelberg, Yunanistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 21:59 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jen Stontelberg: - "En önemlisi DEAŞ'a karşı savaşta ve bu örgütün daha fazla kısıtlanmasında birbirimizin yanında ne şekilde olacağımızdır"

ATİNA (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Suriye'de insanların acısının azaltılması gerekiyor. En önemlisi DEAŞ'a karşı savaşta ve bu örgütün daha fazla kısıtlanmasında birbirimizin yanında ne şekilde olacağımızdır." dedi

Yunanistan'ı ziyaret eden Stoltenberg, başkent Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de insanların acısının azaltılması gerektiğini belirterek, "En önemlisi DEAŞ'a karşı savaşta ve bu örgütün daha fazla kısıtlanmasında birbirimizin yanında ne şekilde olacağımızdır." diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili soru üzerine, "NATO'nun rolü uluslararası meselelerde tavır almak değil. Tüm ülkelerin uluslararası hukuka saygılı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Miçotakis de NATO'nun, Ege'de mülteci akınlarına karşı mücadeleye olan katkısı nedeniyle Stoltenberg'e şükranlarını bildirerek, kendisinden ittifakın bu konuda daha fazla katılımda bulunmasını talep ettiğini belirtti.

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NATO Genel Sekreteri Yunanistan

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