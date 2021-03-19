NATO Genel Sekreteri Türk ve Yunan Bakanlarla Görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefonda görüştü. Görüşmede, Yunanistan ve Türkiye’nin "askeri operasyon merkezleri arasında 24 saat açık bir hat kurulması" konusu da ele alındı.

NATO üye devletlerinin dışişleri bakanları, 23-24 Mart'ta Covid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze toplantı yapacak. NATO üyesi iki ülke Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz geriliminin çözümü için devreye giren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önümüzdeki hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, Türk ve Yunan Dışişleri bakanları ile telefonda görüştü.

NATO'dan görüşmeye ilişkin detay verilmezken, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Çavuşoğlu'nun, Stoltenberg ile NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu" bildirildi.

Üçlü görüşme arayışı

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre ise Stoltenberg, iki bakanı telefonla arayarak, önümüzdeki hafta yapılacak toplantı sırasında "kısa bir üçlü görüşme yapma" konusunda nabız yokladı. Stoltenberg, iki bakanla, "Yunan ve Türk savunma bakanlıklarının askeri operasyon merkezleri arasında 24 saat açık bir hat kurulması için anlaşmaya varılması konusunu da" ele aldı.

Yunan Dışişleri bakanlığı diplomatik kaynaklarına dayanılarak verilen haberlere göre, Dendias, uygun koşullar sağlanırsa, 14 Nisan'da Ankara'ya ziyarete bulunacağını belirterek, "İki bakanın NATO nezdinde bir araya gelmeden önce, kendi aralarında bir araya gelmesinin sembolik ve pratik açıdan daha uygun olacağı, bu görüşmenin ardından NATO ile bir tarih belirlenebileceği" yanıtını verdi.

