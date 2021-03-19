HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NATO Genel Sekreteri Türk ve Yunan Bakanlarla Görüştü

NATO Genel Sekreteri Türk ve Yunan Bakanlarla Görüştü

19.03.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefonda görüştü. Görüşmede, Yunanistan ve Türkiye’nin "askeri operasyon merkezleri arasında 24 saat açık bir hat kurulması" konusu da ele alındı

NATO Genel Sekreteri Türk ve Yunan Bakanlarla Görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefonda görüştü. Görüşmede, Yunanistan ve Türkiye’nin "askeri operasyon merkezleri arasında 24 saat açık bir hat kurulması" konusu da ele alındı.

NATO üye devletlerinin dışişleri bakanları, 23-24 Mart'ta Covid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze toplantı yapacak. NATO üyesi iki ülke Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz geriliminin çözümü için devreye giren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önümüzdeki hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, Türk ve Yunan Dışişleri bakanları ile telefonda görüştü.

NATO'dan görüşmeye ilişkin detay verilmezken, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Çavuşoğlu'nun, Stoltenberg ile NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu" bildirildi.

Üçlü görüşme arayışı

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre ise Stoltenberg, iki bakanı telefonla arayarak, önümüzdeki hafta yapılacak toplantı sırasında "kısa bir üçlü görüşme yapma" konusunda nabız yokladı. Stoltenberg, iki bakanla, "Yunan ve Türk savunma bakanlıklarının askeri operasyon merkezleri arasında 24 saat açık bir hat kurulması için anlaşmaya varılması konusunu da" ele aldı.

Yunan Dışişleri bakanlığı diplomatik kaynaklarına dayanılarak verilen haberlere göre, Dendias, uygun koşullar sağlanırsa, 14 Nisan'da Ankara'ya ziyarete bulunacağını belirterek, "İki bakanın NATO nezdinde bir araya gelmeden önce, kendi aralarında bir araya gelmesinin sembolik ve pratik açıdan daha uygun olacağı, bu görüşmenin ardından NATO ile bir tarih belirlenebileceği" yanıtını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Mart’a kadar uzatıldıKKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Mart’a kadar uzatıldı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu

İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Mart’a kadar uzatıldı

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı 29 Mart’a kadar uzatıldı

DSÖ’den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

DSÖ’den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

Joe Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu

Joe Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu

Almanya’da skandal manastır soruşturmasına dair yeni rapor

Almanya’da skandal manastır soruşturmasına dair yeni rapor

Kritik görüşme sonrası AB'den ilk açıklama

Kritik görüşme sonrası AB'den ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.