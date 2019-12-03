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NATO Genel Sekreteri: ‘Türkiye İle Çözüm İçin Çalışıyoruz’

03.12.2019 17:21 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Londra’da başlayan NATO zirvesi sırasında, Türkiye ve ittifak arasında savunma planlarına ilişkin yaşanan anlaşmazlığa değindi. Genel Sekreter, “anlaşmazlığın zirve sonuna kadar çözüleceğine söz veremiyorum ancak bunun için çaba gösteriyoruz” dedi

NATO Genel Sekreteri: ‘Türkiye İle Çözüm İçin Çalışıyoruz’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Londra’da başlayan NATO zirvesi sırasında, Türkiye ve ittifak arasında savunma planlarına ilişkin yaşanan anlaşmazlığa değindi. Genel Sekreter, “anlaşmazlığın zirve sonuna kadar çözüleceğine söz veremiyorum ancak bunun için çaba gösteriyoruz” dedi.

Stoltenberg, Başkan Donald Trmp’la kahvaltıda bir araya geldikten sonra Türkiye’yle ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye’nin NATO’nun Baltık ülkelerine ilişkin hazırlanan savunma planına, kendi savunma planı konusunda uzlaşı olmadan onayvermeyeceğini açıklaması üzerinden yaşanan gerilime değindi.

Jens Stoltenberg, NATO’nun kurucu antlaşmasında yer alan ve bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış saldırı olarak gören 5. maddesine yönelik tartışmalara atıfta bulunarak, NATO’nun üyelerine güvenlik teminatının sorgulanmasının doğru olmadığını vurguladı.

Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığın Londra’daki zirve bitene kadar çözümlenip çözümlenmeyeceği konusunda temkinli konuştu, “Buna söz veremem ancak bunun üzerinde çalıştığımızı söyleyebilirim. NATO’nun Baltık ülkelerini savunmak için bir planı yok değil” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başkan Trump’ın ittifakla ilgili eleştirileri ve Avrupa ile bazı konularda yaşanan anlaşmazlık konusunda, NATO’nun ABD’de hala güçlü desteğe sahip olduğunu belirtti. Halkın transatlantik ilişkileri sorgulamasına rağmen vatandaşların NATO’ya destek verdiğini büyük bir paradoks olarak niteleyen Stoltenberg, “Söylem olumsuz olsa da elimizdeki malzeme son derece iyi” ifadelerini kullandı.

NATO’nun açıklamayı amaçladığı savunma planı içinde Polonya da yer alıyor. Reuters haber ajansına göre Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Pazar günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, NATO’nun savunma planının engellenmesi konusunda çözüm arayışında olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın dahil olduğu Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planlarını, Türkiye’nin YPG’yle mücadelesine daha fazla destek verilinceye kadar engelleyeceğini söylemişti.

Erdoğan: "Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz" ifadelerini kulllanmıştı.

NATO üyeleri Londra’daki zirvede Baltık ülkelerinin Rusya’ya karşı savunulması için tasarlanan askeri plana üye ülkelerden destek bulmaya çalışıyor.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın komşu Rusya’dan gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmalarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan planın NATO’nun 29 üyesinin tamamının onayı gerekiyor.

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