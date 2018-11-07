NATO Genel Sekreterinden Afganistan'a sürpriz ziyaret

KABİL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyarette bulundu.
Stoltenberg'i Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
Görüşmede konuşan Gani, ülkesi ile NATO'nun terörle mücadele konusunda çok iyi ortak olduğunu söyledi.
NATO'nun Afganistan'da terörle mücadelede kurbanlar verdiğine işaret eden Gani, çehresini değiştiren uluslararası terörizmle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'a desteğinin devam edeceğinin altını çizdi.
Afganistan güvenlik güçleri ve özellikle de hava kuvvetlerinin gelişme katettiğini dile getiren Stoltenberg, buna rağmen ülkedeki güvenlik durumunun kaygı verici olduğunu aktardı.
Afganistan'da barış için güçlü zemin oluştuğunu anlatan Stoltenberg, Taliban'ın devletle savaşmasının sonuç vermeyeceğini, bu nedenle Taliban örgütünün barışa katılmasını istediğini vurguladı.
Stoltenberg, NATO'nun her açıdan Afganistan'ın yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.
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