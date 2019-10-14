NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye Eleştirilerine Yanıt

Ankara’ya daha sert tepki göstermediği için bazı NATO ülkelerince eleştirilen Stoltenberg tavrını korudu. NATO Parlamenterler Asamblesi’ Londra'daki toplantısında konuşan Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen haftaki görüşmesinde harekatın bölgede istikrarsızlığın, gerilimin ve insani sıkıntıların artması riski taşıdığını belirttiğini aktardı.

Cambon ayrıca NATO’nun ana karar mekanizması olan Kuzey Atlantik Konseyi’ni toplantoya çağırdı ve ittifakın temeli olan demokrasi ve barış değerlerinin savunulmasına açık ve güçlü mesaj verilmesi gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg ise Cambon’un eleştirilerine, "Orada yaşananları anlamanızın tek yolu, Türkiye'nin oynadığı rolü de anlamaktan geçiyor. Türkiye NATO için önemli. Sadece DAEŞ'le mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi. Uluslararası koalisyon ve bizler yani NATO müttefikleri, DAEŞ'i yenilgiye uğratma operasyonlarımızda Türkiye'deki altyapıyı ve üsleri kullandı" dedi.

NATO Genel Sekreteri, “İşte şu anda olup bitenle ilgili endişelerimin nedenlerinden biri de bu. Zira DAEŞ’le mücadelemizde ihtiyacımız olan birliği riske atıyoruz” diye konuştu.

Erdoğan bugün Azerbaycan seyahati öncesi havaalanında yaptığı açıklamada NATO’yu eleştirse de Stoltenberg için “Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı” demişti.

