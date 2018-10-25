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NATO gövde gösterisi için sahnede

25.10.2018 08:16 | Son Güncelleme

Rusya'nın geçen ay gerçekleştirdiği dev tatbikattan sonra sıra bu kez NATO'da.

NATO gövde gösterisi için sahnede

İttifak'ın Norveç'te başlayacak tatbikatına 50 bin asker, 10 bin araç, 250 uçak ile 60 savaş gemisi katılıyor.Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü'nün (NATO) Soğuk Savaş döneminden bu yana düzenlediği en büyük askeri tatbikat Rusya'nın tepkileri eşliğinde Norveç'te başladı. "Üçlü Kavşak 2018" (Trident Juncture) adlı tatbikata İttifak'a üye ülkelerden 50 bin civarında asker katılıyor. 7 Kasım'a kadar sürecek olan tatbikatın ana hedefi, NATO birliklerinin saldırı altında olan müttefik ülkeyi en hızlı şeklilde savunmanın provasını yapmak.

NATO Müttefik Ortak Kuvvetler Komutanı ABD'li Amiral James Foggo, "Tatbikatın amacı NATO'nun sadece belirli bir ülkeye değil her türlü düşmana karşı savunmasının hazır olduğunu göstermek" dedi.

Tatbikata NATO'ya üye 29 ülke ile İsveç ve Finlandiya katılıyor. Tatbikatta 10 bin kara aracı, 250 uçak ve uçak gemisi dahil 60 savaş gemisi yer alacak. Norveçli General Rune Jakobsen ana tatbikat bölgesinin Rusya sınırında bin kilometre uzaklıkta olduğunu, hava manevraları sırasında da sınıra en fazla 500 kilometre yaklaşılabileceğini söyledi. Jakobsen, "Rusya'nın korkmasını veya bunu bir savunma tatbikatından başka bir şey olarak görmesini gerektirecek bir neden yok" dedi. Tatbikatı gözlemleri için Rusya ve Belarus'tan iki askeri yetkili Norveç'e davet edildi.

Rusya ile ilgili endişeler

Geçen Eylül ayında tarihinin en büyük tatbikatlarından birini gerçekleştirilen Rusya, NATO tatbikatında resmi olarak tehdit unsuru olarak tanımlanmadı, ancak 2014'te başlayan Ukrayna krizinde oynadığı rolden bu yana Moskova Batılı ülkeler açısından eskiye göre daha fazla endişe konusu.

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen "Rusya Norveç'e doğrudan askeri bir tehdit oluşturmuyor. Ancak günümüzdeki gibi karmaşık güvenlik koşullarında, başka bir yerde meydana gelen bir olay Kuzey bölgesinde de tansiyonu yüksektebilir ve biz de İttifak'ı olası talisiz olaylara karşı hazır tutmak istiyoruz" diye konuştu.

Tatbikat Arktik bölgesinde, Norveç'in Rusya ile olan 198 kilometrelik sınırından hatrı sayılır bir uzaklıkta gerçekşecek olmasına rağmen, Moskova tatbikata tepki göstermişti. Rusya ayrıca tatbikattan bağımsız olarak ABD ve İnglite'nin Norveç'teki askeri varlığını artırmasına tepkili. Bunun bir "savaş tehdidi" olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Bu tür sorumsuzca eylemler Kuzey bölgesinde siyasi durumun istikrarsızlaştırılmasına yol açacak, gerginlikleri artıracak" dedi.

Son olarak Washington ile Moskova arasındaki gerilim, ABD Başkan Donald Trump'ın ülkesinin Rusya ile taraf olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamasının ardından daha da artmıştı.

"Rus ordusu Soğuk Savaş'taki gücüne dönüyor"

Vladimir Putin'in iktidarı boyunca gücünü artıran Rus ordusu, özellikle Arktik bölgesinde kapasitesini geliştirdi. Bölgeye yeni askeri üsler inşa edilmiş, eski üsler de elden geçirilmişti. Ayrıca yeni radar ve füze savunma sistemleri yerleştirilmişti. Bunlara ek olarak Rusya donanmasının belkemiği olarak görülen Kuzey Filosu'na yakında 5 yeni savaş gemisi, 5 destek gemisi ile 15 savaş uçağının eklenmesi bekleniyor. Fransa'daki Stratejik Araştırmalar Vakfı uzmanlarından Francois Heibsbourg Moskova'nın askeri kapasitesiyle ilgili AFP'ye yaptığı değerlendirmede, "Rusya'nın askeri gücü hemen hemen Soğuk Savaş dönemindeki gücüne ulaştı. Bir bakıma NATO da eski haline ulaşma sürecinde" diye konuştu.

AFP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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